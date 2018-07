LPI-SLF: Autofahrer ohne Führerschein gestoppt

Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Ohne Führerschein wurde am Freitag gegen 02:00 Uhr ein 32-Jähriger seine Autoschlüssel bei einer Polizeikontrolle los. Der Mann war mit seinem Auto, bei dem die Beleuchtung defekt war, in der Schwarzburger Straße unterwegs und bog dann in die Georgstraße ab, wo er von der Polizeistreife gestoppt wurde. Da der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war, musste er seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Gegen ihn wurde Anzeige erstattet.

