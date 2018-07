LPI-SLF: Nach Unfall beteiligter Radfahrer gesucht

Saalfeld (ots) - Eine 29-Jährige fuhr am Donnerstag gegen 17:05 Uhr mit einem schwarzen VW Polo bei Starkregen in der Dr.-Wilhelm-Külz-Straße in Richtung Albrecht-Dürer-Straße. Beim Einfahren in die Albrecht-Dürer-Straße kam es zu einem Unfall mit einem Radfahrer, der gegen das Auto gefahren sein soll. Der Radfahrer stürzte, stand aber wieder auf und fuhr davon. Durch die Kollision entstand am Pkw Schaden in Höhe von 500 EUR. Die Autofahrerin setzte zunächst auch ihren Weg fort, meldete den Unfall dann aber bei der Polizei. Hinweise zu dem beteiligten Radfahrer nimmt die Polizei in Saalfeld unter Tel. 03671/560 entgegen.

