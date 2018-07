LPI-SLF: Handtasche aus Pkw gestohlen

Sonneberg (ots) - Nur ca. 10 Minuten Unaufmerksamkeit nutzten Unbekannte am Donnerstag gegen 14:30 Uhr in der Bettelhecker Straße, um eine Handtasche aus einem Fahrzeug zu entwenden. Der Pkw war zwar verschlossen, jedoch mit halb geöffneten Fenstern abgestellt worden. So hatte es der Dieb leicht, die auf dem Rücksitz abgestellte Handtasche zu stehlen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 03675-8750 bei der Polizeiinspektion Sonneberg zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell