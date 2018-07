LPI-SLF: Fahren unter Restalkohol

Schleiz (ots) - Am Donnerstagmorgen gegen 8:00 Uhr wurde ein 65-jähriger Schleizer einer allgemeinen Verkehrskontrolle in der Oschitzer Straße unterzogen. Den Beamten fielen sofort der Alkoholgeruch und die geröteten Augen des Pkw Fahrers auf. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,96 Promille. In der weiteren Folge wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige mit einem Strafmaß von einem Monat Fahrverbot und 500EUR Bußgeld eingeleitet.

