LPI-SLF: Brief mit verdächtigem Pulver löst Polizeieinsatz aus

Sonneberg. Landkreis Sonneberg (ots) - Wegen eines Briefes mit beleidigendem Inhalt und einem unbekannten Pulver im Kuvert, laufen derzeit polizeiliche Maßnahmen in der PI Sonneberg. Nachdem die Beamten der PI Sonneberg durch den Empfänger des Briefes alarmiert wurden, stellten die Polizisten das Kuvert mit Inhalt sicher. In der Dienststelle in Sonneberg und beim Empfänger kamen dann Kameraden der Feuerwehr zum Einsatz um erste Untersuchungen zu der verdächtigen Sendung durchzuführen. Nach bisherigem Ermittlungsstand gibt es keine Hinweise auf einen gefährlichen Stoff. In der Folge laufen Maßnahmen zur chemischen bzw. biologischen Zusammensetzung der geringen Menge Pulver, die sich im Brief befand. Dazu ist eine Untersuchung in einem Labor erforderlich. Zudem wird die Sendung einer spurentechnischen Untersuchung zugeführt, um Hinweise auf den bisher unbekannten Absender des Schriftstückes zu erhalten. Nach bisherigen Erkenntnissen wurden keine Personen aufgrund der verdächtigen Sendung verletzt. Vier Personen, die mit der Sendung in Berührung kamen, werden vorsorglich medizinisch untersucht und betreut.

