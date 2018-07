LPI-SLF: Babywindeln in Fluss entsorgt

Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Durch das Ordnungsamt der Stadt Bad Blankenburg wurde die Polizei am Donnerstag zu einer illegalen Müllentsorgung in der Schwarza alarmiert. Im Tatzeitraum vom 05.06. bis zur Feststellung durch die Mitarbeiter des Ordnungsamtes wurden mehrere Müllbeutel von einer Stützmauer etwa ein Kilometer nach dem Ortsausgang in Richtung Schwarzburg in den Fluss geworfen. Die Ermittler gehen davon aus, dass der Täter vermutlich mit einem Fahrzeug auf der Landstraße kurzzeitig hielt, um den Müll, der sich überwiegend aus Babywindeln zusammensetzt, in die Schwarza zu werfen.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben kann, wird gebeten, die Saalfelder Polizei unter Tel. 03671/560 zu informieren.

