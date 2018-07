LPI-SLF: Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Saalfeld (ots) - Am Mittwochmorgen kam es auf der Kreuzung der Sonneberger Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 36-Jähriger fuhr mit seinem Pkw Mazda vor einem 46-Jährigen, der mit einem Motorrad Yamaha unterwegs war. An einer Kreuzung wollte der Autofahrer nach links in die Reinhardtstraße abbiegen und soll dabei auch den Blinker gesetzt haben. Beim Abbiegen erst habe der Autofahrer den Motorradfahrer bemerkt, der sich bereits neben dem Pkw befand, offenbar um zu überholen. Die beiden Fahrzeuge kollidierten. Der 46-Jährige rutschte dann mehrere Meter über die Straße bis er schwer verletzt liegenblieb. Das Motorrad prallte gegen einen Verteilerkasten, der dadurch aus seiner Verankerung gerissen wurde. Der Autofahrer und andere Passanten leisteten dem Verletzten sofort erste Hilfe, bis die Rettungskräfte die medizinische Versorgung am Unfallort übernahmen. Der entstandene Sachschaden wurde mit 10.000 EUR beziffert.

