LPI-SLF: Schwerer Verkehrsunfall mit Überschlag

Pößneck (ots) - Am Mittwoch gegen 12:00 Uhr kam es auf der Einmündung Malmsgelänge, NaßäckerStraße in Pößneck zu einem schweren Verkehresunfall zwischen zwei Pkws. Hierbei missachtete der 78-jährige Unfallverursacher die ihm rot anzeigende Lichtzeichenanlage und kollidierte mit dem 82-jährigen Fahrer eines grauen Mercedes Benz. Durch die Wucht des Aufpralls überschlug sich der Unfallverursacher seitlich und kam nach einer vollendeten Drehung auf den Rädern zum stehen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden und sie wurden durch die Kameraden der Feuerwehr Pößneck geborgen. Glücklicherweise blieben alle Beteiligten unverletzt.

