LPI-SLF: Diebstahl einer Gulaschkanone

Schleiz (ots) - In der Nacht vom Dienstag zum Mittwoch entwendeten unbekannte Täter eine am Straßenrand der B2 bei Schleiz geparkte Feldküche. Hierbei entfernten sie das angebrachte Sicherheitsschloss und transportierten den Anhänger in unbekannte Richtung. Der Sachschaden wird auf circa 1500EUR beziffert.

