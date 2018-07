LPI-SLF: 48-Jährige aus Neuhaus-Schierschnitz vermisst

Vermisste Ruzena Chomova, aktuell hat die Vermisste braune Haare Bild-Infos Download

Neuhaus-Schierschnitz. Landkreis Sonneberg. (ots) - Seit dem 04.07.2018 wird die 48-jährige Ruzena Chomova vermisst. Frau Chomova wurde am Dienstag, den 04.07. zuletzt kurz vor 11.00 Uhr in der Bahnhofstraße in Neuhaus-Schierschnitz gesehen. Für Frau Chomova besteht Eigengefährdung weswegen die Polizei in Sonneberg mit verstärktem Kräfteeinsatz und Fährtensuchhunden nach der Vermissten fahndet. Frau Chomova ist möglicherweise mit einem roten Fahrrad mit einem auffälligen Aufkleber (Bärentatze) auf dem Schutzblech unterwegs. Die Vermisste ist ca. 1,60 m groß, wiegt 40 kg, hat aktuell kurze braune Haare, und ist bekleidet mit einer roten Strickjacke, schwarzen Leggings und blauen Turnschuhen. Sie trägt einen schwarzen Rucksack bei sich. Zeugen, die Angaben zum Aufenthaltsort der Vermissten machen können, setzen sich bitte mit der Sonneberger Polizei unter Tel. 03675/875-0 in Verbindung.

