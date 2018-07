LPI-SLF: Unfall mit verletztem Radfahrer

Lauscha (ots) - Ein 11-jähriger Junge aus Neuhaus am Rennweg befuhr mit seinem Fahrrad am Dienstagnachmittag gegen 17 Uhr den Gehweg in der Straße des Friedens in Richtung Ortsmitte. Als er an einer Gehwegenge versuchte auf dem Hinterrad zu fahren, verlor er die Kontrolle und kippte mit seinem Rad nach rechts auf die Straße. Dort fiel er in die Beifahrerseite eines entgegenkommenden Pkw Opel und verletzte sich dabei, auch weil er ohne Fahrradhelm unterwegs war, leicht. Er erlitt Schürfwunden und Hämatome am Arm und einen Einriss am Ohr und wurde vom Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrrad und am Pkw entstand Sachschaden.

