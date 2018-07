LPI-SLF: Beinahekollision auf der B 281

Neustadt an der Orla / B 281, Saale-Orla-Kreis (ots) - Am 03.07.2018 gegen 15:00 Uhr befuhr der Fahrer eines silbergrauen Pkw Audi A 6 (63, m, deutsch) die B 281 aus Richtung Neustadt an der Orla kommend in Richtung Pößneck. Nach Zeugenangaben fuhr dieser in Schlangenlinien, sodass es zu einer Beinahekollision mit einem Lkw kam. Der Fahrer des Pkw Audi konnte angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Dabei wurde festgestellt, dass der Fahrer gesundheitliche Probleme hatte. Der bislang unbekannte Fahrer des Lkw sowie weitere Personen, welche möglicher Weise ebenfalls gefährdet wurden, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

