LPI-SLF: Gegen geparktes Auto gesteuert

Unterwellenborn. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Durch den Fahrfehler einer 36-Jährigen kam es am Dienstagabend in der Ernst-Haeckel-Straße zu einem Unfall. Nach Aussagen der Fahrerin hatte sie sich während der Fahrt in Könitz zu ihrem Sohn, der auf der Rückbank saß, umgedreht und dabei offenbar das Lenkrad verrissen. Die Frau steuerte somit ihren BMW gegen einen geparkten VW. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 5000 EUR.

