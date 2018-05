LPI-SLF: Drogenfeststellung im Stadtpark

Bad Lobenstein (ots) - Am Freitagnachmittag führten die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla eine verdachtsunabhängige Personenkontrolle im Stadtpark Bad Lobenstein mit einem 17-jährigen gebürtigen Schleizer durch. Der amtsbekannte Jugendliche war in der Vergangenheit bereits mehrfach wegen Betäubungsmitteldelikten in Erscheinung getreten. Auch am gestrigen Tag stellten die Beamten bei dem in Tanna wohnenden jungen Mann ein Plastiktütchen mit Amphetamin im Portemonnaie fest. Die Substanz wurde sichergestellt und eine entsprechende Anzeige gefertigt.

