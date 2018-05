LPI-SLF: volltrunkener Autofahrer ohne Führerschein festgestellt

Rockendorf (ots) - Am Freitagabend gegen 22:00 Uhr stellten die Beamten der Polizeiinspektion Saale-Orla im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle einen stark alkoholisierten gebürtigen Österreicher in der Ortslage Rockendorf fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2.33 Promille. Zudem konnte der 39-Jährige keinen Führerschein vorweisen und gab an, seine Fahrerlaubnis bereits wegen gleichgelagerten Delikten verloren zu haben. Nun muss der Wahlrockendorfer mit Strafanzeigen wegen dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

