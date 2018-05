LPI-SLF: Unfallflucht mit verletzter Person in der Bahnhofstraße

Sonneberg (ots) - Am Donnerstag gegen 13:20 Uhr überquerte eine Fußgängerin mit einem Einkaufswagen die Bahnhofstraße und wurde dabei von einem Pkw Mercedes touchiert. Dieser befuhr die Bahnhofstraße in Richtung Köppelsdorfer Straße und hatte die 73-jährige Frau beim Rechtsabbiegen mit dem Außenspiegel berührt und sie ca. 150 Meter mitgeschleift. Bei dem Unfall verletzte sich die Rentnerin an der Hand. Der Fahrer des Pkw entfernte sich von der Unfallstelle, ohne Angaben zu seiner Person zu machen. Er konnte durch die unfallaufnehmenden Beamten nur kurze Zeit später ermittelt werden und muss sich nun strafrechtlich wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort verantworten.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Sonneberg

Telefon: 03675 875 0

E-Mail: pi.sonneberg@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell