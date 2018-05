LPI-SLF: Mann durch Hund verletzt

Meuselbach-Schwarzmühle (ots) - Ein Mann erlitt am Donnerstag in Meuselbach-Schwarzmühle Kopfverletzungen, als er beim Ausführen seines eigenen Hundes durch einen anderen Hund angegriffen wurde. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei soll der Schäferhund gegen 16.00 Uhr von einem Privatgrundstück auf einen Fußweg gelaufen sein. Dort soll er den Fußgänger angesprungen und in den Kopf gebissen haben. Der Mann erlitt nach derzeitigen Informationen der Polizei leichte Verletzungen. Er kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus und wurde dort ambulant behandelt. Gegen den verantwortlichen Halter des Schäferhundes wird nun wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung ermittelt.

