LPI-SLF: Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und Beleidigung

Bad Blankenburg (ots) - Mehrere Personen sollen am Donnerstag im Stadtzentrum von Bad Blankenburg einen Politiker und Abgeordneten des Thüringer Landtages an dessen Informationsstand bedrängt und beleidigt haben. Die Täter sollen nach ersten Zeugenaussagen gegen 13.00 Uhr mehrere Informationsbroschüren zerrissen und den 50-jährigen Politiker beschimpft haben. In der Folge sollen sich ca. 10 Personen, mit laut bisherigen Zeugenaussagen offensichtlich linksgerichteter politischer Gesinnung, an einer verbalen Auseinandersetzung mit dem Politiker auf dem Markt beteiligt haben. Dieser alarmierte daraufhin die Saalfelder Polizei. Als die Beamten wenige Minuten später vor Ort waren, trafen sie noch zwei 31 und 26 Jahre alte Verdächtige an, deren Personalien sie erhoben. Nach aktuellen Erkenntnissen der Polizei wurde keiner der Beteiligten verletzt. Nun wird wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und der Beleidigung ermittelt. In diesem Zusammenhang suchen die Ermittler weitere Zeugen, welche die Auseinandersetzung auf dem Bad Blankenburger Markt und in der Unteren Marktstraße bemerkten. Hinweise nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

