LPI-SLF: Aus Unachtsamkeit von der Straße abgekommen

Saalfeld (ots) - Am 03.05.2018, gegen 18:30 Uhr, kam es in Neustadt/Orla, Pößnecker Straße in Richtung Neunhofen zu einem Verkehrsunfall. Ein 47-jähriger Mann kam mit seinem Transporter aus Unachtsamkeit in einer leichten Linkskurve nach rechts von der Straße ab und stieß gegen einen Wassereinlauf. An dem neuwertigen Fahrzeug entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Fahrer blieb glücklicherweise unverletzt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell