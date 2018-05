LPI-SLF: Unfallflucht zwischen Meilschnitz und Mürschnitz

Sonneberg (ots) - Am Mittwoch wurde ein Pkw Skoda Roomster vermutlich durch ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigt als dieser in der Zeit von 11:30 Uhr bis 13:00 Uhr zwischen den Ortschaften Meilschnitz und Mürschnitz in einer Einbuchtung am Wald abgeparkt war. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschadens am vorderen linken Stoßfänger zu kümmern. Dieser wird auf ca. 800 Euro geschätzt. Zeugen zu der Unfallflucht melden sich bitte bei der Polizeiinspektion Sonneberg.

