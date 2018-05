LPI-SLF: Hochwertiges Fahrrad entwendet

Föritz (ots) - In der Zeit von 10:00 Uhr bis 16:00 Uhr wurde am 1. Mai ein am Spielplatz in Mogger abgestelltes Fahrrad entwendet. Das schwarz-weiße Rad der Marke Bulls war mittels Schloss gesichert. Wer kann Angaben zu dem Diebstahl machen? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Sonneberg unter der Rufnummer 03675-8750 zu melden.

