LPI-SLF: Schadensverursacher gesucht

Gräfenthal (ots) - Die Saalfelder Polizei sucht den Verursacher eines Sachschadens, der am Mittwochnachmittag an einem PKW in Gräfenthal entstand. Der blaue Dacia stand zwischen 14.30 Uhr und 17.30 Uhr vor einer Garage in der Gebersdorfer Straße. Als die Eigentümerin des Sanderos zu ihrem Fahrzeug kam, bemerkte sie einen frischen Schaden am Fahrzeug. Unbekannte hatten an der Fahrertür auf noch unbekannte Art und Weise eine deutliche Eindellung hinterlassen. Unter Umständen stieß ein anderes Fahrzeug gegen den Dacia. Nach ersten Schätzungen beträgt die Schadenshöhe ca. 500 Euro. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort und sucht Zeugen. Hinweise zum Verursacher der Eindellung nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

