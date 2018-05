LPI-SLF: Falsch getankt

Königsee (ots) - Gerade noch rechtzeitig konnten eine Zeugin und die Polizei verhindern, dass ein Kraftfahrer Benzin in die Kanalisation ablässt. Der weißrussische Kraftfahrer hatte am Abend in Königsee versehentlich Benzin statt Diesel in seinen Kleintransporter getankt. Als er das Missgeschick bemerkte, beabsichtigte er, den Sprit mit einem Schlauch einfach im nächsten Gully zu entsorgen. Davon hielten ihn eine aufmerksame Zeugin und die hinzu gerufenen Saalfelder Polizisten jedoch ab. Ihm wurde eindringlich erläutert, dass seine Methode in Deutschland nicht erlaubt und zudem ausgesprochen umweltschädlich ist. Der 39-Jährige wurde beauflagt, den Sprit unter Aufsicht ordnungsgemäß in geeignete Kanister zu füllen und wie vorgeschrieben zu entsorgen.

