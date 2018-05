LPI-SLF: Moped entwendet

Piesau (ots) - Ein Moped stahlen Unbekannte am Mittwoch in Piesau. Zwischen 13.30 Uhr und 22.00 Uhr ließen der oder die Diebe eine auf einem Firmenparkplatz im Hüttenring abgestellte grüne Simson S51 Enduro mitgehen. Als der Eigentümer nach seiner Schicht nach Hause fahren wollte, stellte er den Diebstahl seines Fahrzeuges fest und alarmierte umgehend die Polizei. Trotz einer noch am Abend veranlassten Nahbereichsfahndung der Beamten fehlt von dem Moped und den Dieben bisher jede Spur. Nun werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Verbleib der Enduro oder zu tatverdächtigen Personen liefern können. Informationen nehmen die Ermittler der Landespolizeiinspektion unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

