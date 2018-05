LPI-SLF: Zweifelhafte Internetbekanntschaft

Saalburg-Ebersdorf (ots) - Eine zweifelhafte Internetbekanntschaft machte diese Woche ein Mann in Saalburg-Ebersdorf. Der Mann lernte nach eigenen Angaben auf einem Internetportal eine junge Frau kennen, wobei man sich gegenseitig im Chat per Videotelefonie freizügig und teilweise nackt dem jeweils anderen zeigte. Statt erwarteter Zuneigung bekam der gutgläubige Mann jedoch eine Geldforderung der Dame. Diese drohte ihm, die heimlich aufgezeichneten Nacktaufnahmen des Mannes im Internet zu veröffentlichen, falls dieser nicht mehrere Tausend Euro überweist. Das Opfer erstattete am Dienstag Anzeige gegen die namentlich noch unbekannte Frau. Die Schleizer Polizei ermittelt derzeit wegen des Verdachts der versuchten Erpressung. In diesem Zusammenhang warnen die Beamten vor allzu sorglosem Foto- und Videoaustausch mit Internetbekanntschaften.

