LPI-SLF: Zeugen zu Auseinandersetzung bei Maifeier gesucht

Sonneberg (ots) - Die Polizei sucht dringend Zeugen zu einer Auseinandersetzung, die sich auf einer Maifeier in Sonneberg zugetragen haben soll. Während einer Veranstaltung in der Nacht zum Dienstag soll es nach ersten Aussagen zu einem Streit und einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen Mitarbeiten eines Sicherheitsdienstes und drei Asylbewerbern gekommen sein. Nach noch unbestätigten Angaben sollen die drei Iraker während der Veranstaltung Frauen belästigt haben, woraufhin sie zwischen 01.00 Uhr und 02.00 Uhr offenbar vom Festgelände verwiesen wurden. Ein Iraker gab später an, dass er dabei geschlagen wurde. Die hinzu gerufene Sonneberger Polizei stellte die Personalien von drei Irakern sowie mehreren Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes fest und ermittelt nun zum Ablauf sowie zum Hintergrund der Auseinandersetzung. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gebeten, sich unter der Telefonnummer 03675/8750 in der Polizeiinspektion zu melden. Insbesondere werden Augenzeugen der Auseinandersetzung sowie Besucherinnen gesucht, die in der besagten Nacht auf dem Festplatz in der Schloßbergstraße belästigt wurden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell