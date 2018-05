LPI-SLF: Mit knapp 1,7 Promille unterwegs

Sonneberg (ots) - Bereits am Sonntagvormittag wurde die Polizei zu einem Vorfall in die Querstraße gerufen. Dort hatte ein 59-Jähriger mit seinem Pkw Smart in eine Parklücke zwischen zwei Pkws eingeparkt und diese beim Rangieren mit seinem Fahrzeug touchiert. Die Beamten vor Ort konnten zwar keinerlei Schäden an den Fahrzeugen jedoch deutlichen Alkoholgeruch bei dem Mann feststellen. Ein Atemalkoholwert erbrachte schließlich ein Ergebnis von 1,59 Promille, so dass dem Mann vor Ort die Weiterfahrt untersagt und der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein sichergestellt wurden. Es wurde weiter eine Blutentnahme angeordnet und Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr gefertigt.

