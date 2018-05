LPI-SLF: Hauswand beschmiert

Saalfeld (ots) - Eine Hauswand beschmierten Unbekannte in der Nacht zum Dienstag in Saalfeld. Dabei besprühten die Täter die Fassade eines Einfamilienhauses in der Niederen Köditzgasse mit gelber sowie blauer Farbe und brachten auf einer Fläche von ca. 1,5 x 3,0 Metern die Schriftzeichen eines Jenaer Fußballvereins an. Nach ersten Schätzungen verursachten die Unbekannten hierbei Sachschäden in Höhe von ca. 5000 Euro. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Falle wegen des Verdachts der Sachbeschädigung und sucht nun dringend Zeugenhinweise. Wer in der Nacht zum 01. Mai verdächtige Personen in der Niederen Köditzgasse bemerkte, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 03671/560 in der Landespolizeiinspektion Saalfeld.

