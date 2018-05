LPI-SLF: Frontal mit Gegenverkehr kollidiert

Triptis (ots) - Schwere Verletzungen erlitt eine junge Autofahrerin gestern Abend bei Triptis, als sie frontal mit dem Gegenverkehr kollidierte. Die 20-Jährige befuhr gegen 18.00 Uhr die Landstraße von Hasla in Richtung Döblitz, als sie ein einer Rechtskurve offenbar auf Grund unangepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über ihren Ford Fiesta verlor. Der Wagen geriet nach links auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit einem VW Golf zusammen. Bei dem Frontalaufprall wurde die Fiestafahrerin schwer verletzt. Sie kam per Rettungswagen in ein Pößnecker Krankenhaus. Die 31-jährige Frau im Golf besaß Glück im Unglück und kam mit leichten Verletzungen davon. Zur Bergung und Unfallaufnahme blieb die Landstraße für etwa zwei Stunden gesperrt. Es entstanden nach ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von ca. 11 000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell