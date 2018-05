LPI-SLF: Zwei Einbruchdiebstähle in Kospoda

Kospoda (ots) - In der Zeit zwischen Sonntag Nacht bis Montag Mittag kam es in Kospoda zu insgesamt zwei Einbrüchen in eine Scheune bzw. eine Werkstatt. Unbekannte Täter gelangten durch Aufhebeln eines Holztors in eine Scheune und entwendeten eine Motorsense und eine Motorsäge. Zudem wurde ein Carbonbike, welches im Viert-Seiten-Hof untergebracht stand, entwendet. Weiterhin wurde eine Werkstatt angegangen, indem unbekannte Täter durch Einschlagen einer Fensterscheibe ins Innere gelangten und dort ein Rennrad und einen Akkuschrauber entwendeten. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Saale-Orla zu melden.

