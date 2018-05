LPI-SLF: Auseinandersetzung zwischen mehreren Afghanen

Pößneck (ots) - In Pößneck kam es am Montag Mittag zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Den beiden Tätern(männlich, afghanisch, 19 und 17 Jahre alt) wird nun eine wechselseitig begangene gefährliche Körperverletzung vorgeworfen. Nach einer verbalen Auseinandersetzung gingen die beiden Männer Zeugenangaben zufolge zunächst mit Fäusten aufeinander los; auch nahm einer der Beschuldigten ein vermutlich vorher hinterlegtes Messer mit einer Klingenlänge von 7cm auf. Zeugen konnten dem Täter dann das Messer entreißen und kurze Zeit später auch die am Boden kämpfenden Männer trennen. Die Polizei war mit mehreren Fahrzeugen im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell