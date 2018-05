LPI-SLF: Zeugen zu möglichem Raubversuch gesucht

Zeigerheim (ots) - Die Polizei sucht Zeugen zu einem möglichen versuchten räuberischen Diebstahl, der sich bereits am Donnerstagmorgen bei Zeigerheim ereignet haben soll. Nach ersten Zeugenaussagen sollen zwei Unbekannte versucht haben, einem Jugendlichen dessen Geld und Handy zu rauben. Der 16-Jährige war nach eigenen Angaben gegen 07.00 Uhr auf einem Plattenweg von Rudolstadt in Richtung Zeigerheim unterwegs. Kurz nach dem Abzweig nach Schwarzenshof sollen die Unbekannten den Schüler angesprochen und aufgefordert haben, seine Wertgegenstände an sie herauszugeben. Als der Schüler dies ablehnte, sollen die Täter beide jeweils ein Messer ausgepackt und dieses gezeigt haben. Erst als der 16-Jährige nach eigenen Schilderungen sein Fahrrad in Richtung der Unbekannten warf, sollen diese ohne Beute über eine Wiese in Richtung Zeigerheim davongerannt sein. Verletzt wurde niemand. Die Saalfelder Polizei ermittelt in diesem Falle wegen des Verdachts des versuchten räuberischen Diebstahls. Jetzt werden weitere Zeugen gesucht, die den Vorfall bemerkten oder Hinweise zu den tatverdächten jungen Männern liefern können. Diese sollen 17 bis 18 Jahre alt und schlank sein. Sie trugen Kapuzenshirts und Jeans. Einer von ihnen soll braune Haare und auffallende Akne im Gesicht gehabt haben. Hinweise zur Klärung des Falles nehmen die Ermittler der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell