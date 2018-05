LPI-SLF: Zeugen zu Unfallflucht gesucht

Neustadt an der Orla (ots) - Die Schleizer Polizei sucht Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht, welche sich bereits am Freitag, dem 20. April 2018, in Neustadt an der Orla ereignete. Gegen 15.30 Uhr soll ein noch unbekannter Autofahrer in der Mühlstraße beim Abbiegen eine Frau am Fuß berührt und verletzt haben. Der Mann sei mit einem schwarzen Golf vom Markt kommend nach links in die Mühlstraße gefahren sein. An der dortigen Fußgängerampel überquerte eine Frau mit Kinderwagen gerade die Fahrbahn. Nach ihren Angaben lief sie bei Grün über die Fahrbahn und wurde von dem dunklen Golf am Fuß gestreift. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Kinderwagen blieb unberührt. Der Fahrer des Volkswagens sei nach der Berührung einfach weitergefahren. Deshalb werden nun Zeugen gesucht, die das Unfallgeschehen mitbekamen oder sonstige Hinweise zum Golffahrer liefern können. Informationen nehmen die Beamten der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

