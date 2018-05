LPI-SLF: Ermittlungen wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung

Neustadt an der Orla (ots) - Wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt die Kriminalpolizei Saalfeld seit dem Wochenende gegen zwei Männer aus Neustadt an der Orla. Die beiden 45 und 18 Jahre alten Deutschen stehen in dringendem Verdacht, in der Nacht zum Samstag in Neustadt eine in ihrem eigenen Fahrzeug sitzende Frau verletzt zu haben. Nach aktuellem Ermittlungsstand soll einer der beiden Männer kurz nach Mitternacht offenbar mit einer Luftdruckwaffe gegen die Seitenscheibe des PKWs der 35-Jährigen geschossen haben. Das Geschoss in Form eines Diabolos zerstörte nach derzeitigen Informationen die Scheibe des Wagens, wobei die Frau durch Glassplitter leichte Verletzungen am Oberarm erlitt. Das Opfer wurde im Anschluss ambulant behandelt und alarmierte die Polizei. Anhand ihrer Beschreibungen konnten die Beamten noch in derselben Nacht zwei Tatverdächtige antreffen. Bei dem 45-jährigen fanden die Beamten eine entsprechende Luftdruckwaffe, welche sichergestellt wurde. Die Kriminalpolizei sicherte außerdem bereits am Samstag umfangreiche Spuren am Tatort. Derzeit dauern die Ermittlungen zum genauen Ablauf sowie zu möglichen Motiven der Tat an.

