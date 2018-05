LPI-SLF: Mit Flasche geschlagen

Bad Lobenstein (ots) - Mit einer Bierflasche soll am Wochenende ein 28-Jähriger in Bad Lobenstein einer Bekannten auf den Kopf geschlagen haben. Nach ersten Zeugenaussagen soll es am frühen Sonntagmorgen in einem Mehrfamilienhaus einen heftigen Streit zwischen dem Tatverdächtigen und der 18-Jährigen gegeben haben. Dabei soll der Mann die Frau zunächst wild beschimpft und ihr dann mit der Flasche auf den Kopf geschlagen haben, sodass dieses kurzzeitig zu Boden ging. Die alkoholisierte Dame erlitt leichte Verletzungen und wurde ambulant behandelt. Eine stationäre Behandlung im Krankenhaus lehnte sie ab. Gegen den Tatverdächtigen Bad Lobensteiner wird nun wegen des Verdachts der gefährlichen Körperverletzung ermittelt. In diesem Zusammenhang dauern die Ermittlungen zu Ablauf und Hintergründen der Tat noch an.

