LPI-SLF: Diebe versuchen in Wohnhaus einzubrechen

Unterwellenborn (ots) - Bisher unbekannte Diebe versuchten am Donnerstag in ein Wohnhaus in Unterwellenborn einzudringen. Zwischen 01.00 Uhr und 15.15 Uhr begaben sich die Einbrecher auf ein Privatgrundstück in der Raniser Straße und versuchten gewaltsam, den dortigen Hauseingang zu einem Einfamilienhaus aufzubrechen. Offenbar gelang es den Dieben nicht, die Tür zu öffnen, weshalb sie ohne Beute abzogen. Jedoch hinterließen sie Sachschäden in noch unbekannter Höhe. Unter anderem wurde das Türschloss beschädigt. Die Kripo Saalfeld sicherte am Nachmittag Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des Verdachts des versuchten besonders schweren Diebstahls. In diesem Zusammenhang werden dringend Zeugen gesucht, die Hinweise zu den Tätern liefern können oder unter Umständen durch diese selbst heimgesucht wurden. Informationen zum genannten Fall nehmen die Kriminalisten unter der Telefonnummer 03672/417-1464.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell