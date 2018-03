LPI-SLF: Betrunkene Frau randaliert in Saalfeld

Saalfeld (ots) - Eine offenbar kräftig alkoholisierte Frau randalierte am Donnerstagnachmittag in Saalfeld. Zeugen riefen gegen 14.00 Uhr die Polizei zu Hilfe, als sich die 40-Jährige in der Kulmstraße an der Haustür eines Mehrfamilienhauses zu schaffen machte. Nach ersten Aussagen soll die Dame zunächst herumgeschrien und an der Tür gerüttelt haben. Anschließend soll sie mit Steinen die Scheiben der Tür eingeschlagen haben. Die hinzu gerufenen Polizisten konnten die laut Atemtest mit zwei Promille kräftig berauschte Frau nur schwer beruhigen. Ein Notarzt wies sie zur weiteren Behandlung zunächst in ein Klinikum ein. Die Polizei ermittelt nun wegen des Verdachts der Sachbeschädigung gegen die bereits amtsbekannte Dame. Nach ersten Ermittlungsergebnissen wollte die 40-jährige Deutsche offenbar einen Bekannten besuchen, der jedoch nicht anwesend war. Dabei hinterließ die Verdächtige laut ersten Schätzungen Sachschäden in Höhe von ca. 300 Euro.

