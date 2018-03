LPI-SLF: Feststellung von Betäubungsmitteln

Pößneck (ots) - Am frühen Donnerstag Abend kontrollierten die Beamten einen 30-jährigen Mann in der Straubelstraße in Pößneck, da er während des Fahrradfahrens telefonierte. Im Rahmen der Maßnahme stellte sich heraus, dass der gebürtige Pößnecker bereits wegen mehrfachen Verstößen gegen des Betäubungsmittelgesetz in polizeiliche Erscheinung getreten ist. Durch eine sich anschließende Personendurchsuchung wurden insgesamt 7,5 Gramm Marihuana festgestellt, die die Polizeibeamten in der weiteren Folge sichergestellten. Der Beschuldigte muss nun mit einer weiteren Anzeige wegen dem unerlaubtem Besitz von Betäubungsmitteln rechnen.

