LPI-SLF: Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Person

Gräfenwarth (ots) - Am Donnerstag, den 01. März 2018 ereignete sich gegen 16:00 Uhr auf der Landstraße L 1095 zwischen Gräfenwarth und Saalburg-Ebersdorf ein Verkehrsunfall, wobei die verunfallte Saalburgerin ohne Fremdeinwirkung von der Straße ab kam. Aufgrund der tief stehenden Sonne verlor die 18-Jährige die Orientierung und fuhr über die Gegenfahrbahn in den Straßengraben und kollidierte hier mit einer Geschwindigkeit von circa 100 Km/h mit einem Baumstumpf. Heran eilende Rettungskräfte der Feuerwehr Schleiz und des Rettungsdienstes konnten die junge Frau zeitnah aus dem Fahrzeug befreien. Anschließen wurde sie in das Krankenhaus nach Schleiz zu stationären Behandlung verbracht. An der Pkw entstand Totalschaden.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell