LPI-SLF: Mutmaßlichen Handydieb gefasst

Saalfeld (ots) - Einen mutmaßlichen Handydieb konnten Saalfelder Polizisten am Donnerstag schnell fassen. Laut ersten Zeugenaussagen betrat der Verdächtige gegen 11.00 Uhr einen Handy-Shop im Mittleren Watzenbach und gab dort vor, sein aktuelles Handy verkaufen zu wollen. Im Gespräch lenkte er den dortigen Verkäufer offenbar geschickt ab und steckte dessen Mobiltelefon zunächst unbemerkt ein. Erst als der Mann auffällig schnell den Laden verließ, bemerkte der Verkäufer den Diebstahl. Trotz Verfolgung konnte er den Verdächtigen zu Fuß nicht mehr einholen. Jedoch erkannte er noch das Fluchtfahrzeug, mit dem sich der mutmaßliche Dieb in Richtung Saalfelder Innenstadt entfernte. Im Rahmen einer umgehend eingeleiteten Nahbereichsfahndung stoppten Saalfelder Polizeibeamte nur 30 Minuten später den 37-Jährigen mit seinem PKW in der Köditzgasse. Bei der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten das gestohlene Handy sowie zwei weitere Mobiltelefone sicher, deren Herkunft derzeit noch geprüft wird. Da ein Drogenschnelltest bei dem bereits polizeibekannten Mann positiv auf Methamphetamin reagierte, musste er im Anschluss eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Gegen den aus Osteuropa stammenden Mann wird nun wegen des Verdachts des Diebstahls und des Fahrens unter Drogeneinfluss ermittelt.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell