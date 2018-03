LPI-SLF: Gefahrenbremsung wegen Kind am Gleisbett

Pößneck (ots) - Heute, kurz nach 14.00 Uhr, leitete eine in Richtung Gera fahrende Regionalbahn in Pößneck eine Gefahrenbremsung ein. Grund war ein Kind, das sich zwischen oberem Bahnhof und Fußgängerbrücke offenbar in unmittelbarer Nähe des Gleisbettes aufhielt. Zum Glück bemerkte die Zugführerin das Mädchen mit auffälliger pinkfarbener Kleidung sowie Schulranzen und aktivierte umgehend Warnhorn und Bremse des Zuges. Dadurch wurde das Kind auf den Zug aufmerksam und lief noch rechtzeitig vom Gleisbett einer Böschung hinauf. Eine Streifenbesatzung der alarmierten Polizeiinspektion Saale-Orla traf die Neunjährige wenig später wohlbehalten an und übergab sie mit entsprechender Belehrung an die Eltern. Die Grundschülerin schilderte, dass sie einen kleinen Hund gesehen und zeitweise in Richtung Gleisbett verfolgt habe.

