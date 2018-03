LPI-SLF: Mit Gegenverkehr kollidiert

Etzelbach. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Am Mittwochnachmittag konnte eine 77-jährige Renault-Fahrerin einem Pkw, der auf ihre Fahrspur gelangt war, nicht ausweichen und somit eine Kollision nicht mehr verhindern. Die Rentnerin war kurz nach 14:00 Uhr auf der B88 von Etzelbach in Richtung Uhlstädt gefahren. In einem Kurvenbereich kam ihr ein Pkw Fiat entgegen. Aus bisher unbekannter Ursache war die 40-jährige Fiat-Fahrerin auf die Gegenspur geraten, so dass in der Folge beide Autos seitlich zusammenstießen und dann nicht mehr fahrbereit waren. Personen wurden aber glücklicherweise nicht verletzt. Der durch den Unfall entstandene Sachschaden wurde mit 11.000 EUR beziffert.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Pressestelle

Telefon: 03671 56 1503

E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell