LPI-SLF: Besorgte Apothekerin aktiviert Rettungskette für Rentnerin

Bad Blankenburg. Landkreis Saalfeld-Rudolstadt (ots) - Eine besorgte Apothekerin, die eine Rentnerin nicht wie sonst antraf, um ihr die benötigten Medikamente zu übergeben, informierte am Mittwoch die Saalfelder Polizei. Da den Hinweisen der Apothekerin nach zu befürchten war, dass die Rentnerin in einer hilflosen Lage sein könnte, wurde die Wohnung der 77-Jährigen in Bad Blankenburg aufgesucht. Durch die zusätzlich angeforderten Kameraden der Feuerwehr musste die Wohnungstür der Rentnerin notgeöffnet werden. Die 77-Jährige lag in der Wohnung und konnte selbstständig nicht mehr aufstehen. Der Rettungsdienst, der daraufhin angefordert wurde, brachte die Rentnerin zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus.

