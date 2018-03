LPI-SLF: Fund einer vermeintlichen Ordonnanzwaffe der Wehrmacht

Bad Lobenstein (ots) - Am 28.02.2018 wurde bei Abriss- und Sanierungsarbeiten in einem unbewohnten Mehrfamilienhaus eine Kurzwaffe mit zwei Magazinen in einem Lederholster in einer Zwischendecke aufgefunden. Es handelte sich dabei vermutlich um eine Ordonnanzwaffe der Wehrmacht. Die Arbeiter auf der Baustelle informierten die Polizei. Die Waffe wurde sichergestellt.

Noch bis zum 01. Juli 2018 ist die straffreie Abgabe von illegalen Waffen und verbotener Munition im Rahmen der einjährigen Waffenamnestie möglich.

