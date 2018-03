LPI-SLF: Feuerwehrmann bemerkt Hausbrand

Gösselsdorf (ots) - Gerade noch rechtzeitig bemerkte ein Feuerwehrmann aus Gösselsdorf gestern Nachmittag einen Wohnhausbrand in der Nachbarschaft und verständigte seine Kameraden. Gemeinsam löschten die Einsatzkräfte in der Folge das Feuer im Gebälk des älteren Einfamilienhauses, in dem zur Brandzeit keine Personen angetroffen wurden. Als der betroffene Bewohner etwa eine Stunde später heimkehrte, hatten die Feuerwehrleute den Brand bereits erfolgreich gelöscht und das Haus dadurch vor der gänzlichen Zerstörung gerettet. Hierzu mussten die Kameraden eine vom Feuer betroffene Hauswand mit einer Säge öffnen, um die unter der Schieferfassade brennenden Balken löschen zu können. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei könnte das Feuer durch eine Petroleumlampe verursacht worden sein, mit dem der 59-Jährige offenbar versuchte, eine Wasserleitung vor dem Einfrieren zu schützen. Die genaue Höhe der entstandenen Sachschäden ist derzeit noch unklar. Personen wurden nicht verletzt. Die Ermittlungen der Kripo Saalfeld zur Brandursache dauern derzeit noch an.

