LPI-SLF: Verstoß gegen Aufenthaltsgesetz und Betäubungsmittelgesetz bei Kontrolle in Fernbussen

Schleiz. Saale-Orla-Kreis (ots) - Am Dienstag, den 27. Februar 2018 kontrollierten Polizeibeamte der Polizeiinspektion Saale-Orla sowie Zollbeamte der Kontrolleinheit Verkehrswege Plauen drei deutsche und einen ukrainischen Fernbus in der Industriestraße in Schleiz. Bei der technischen Überprüfung der Busse sowie der Kontrolle des Fahrpersonals waren keine Beanstandungen festzustellen. Anders verhielt es sich mit einigen Fahrgästen. Unter den kontrollierten Personen befanden sich zwei, bei denen Verstöße festgestellt wurden. Hierbei handelte es sich um eine Straftat nach dem Betäubungsmittelgesetz, wobei bei einem 25-jährigen Baden-Württemberger Rauschgiftutensilien gefunden wurden. Beim Drogenschnelltest reagierte der Tester auf Marihuana. Des Weiteren wurde ein Verstoß gegen das Aufenthaltsgesetz festgestellt. So konnte eine 35-jährige Vietnamesin keine gültigen Dokumente vorweisen. Die Ermittlungen ergaben, dass sich die Frau illegal in Deutschland aufhielt. Die Frau wurde in der Folge an Mitarbeiter der Ausländerbehörde übergeben. In einem weiteren Bus konnte ein 43 Jahre alter Deutscher festgenommen werden, welcher aufgrund eines Untersuchungshaftbefehls zur Festnahme ausgeschrieben war. Dem Haftbefehl lag eine Körperverletzung aus dem Jahr 2017 zu Grunde.

