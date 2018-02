LPI-SLF: Fahrrad gestohlen

Saalfeld (ots) - Ein Fahrrad stahlen Unbekannte offenbar bereits am vergangenen Wochenende in Saalfeld. Das schwarz-orange-blaue Mountainbike der Marke Cube wurde am Samstag unter einem Carport auf einem Privatgrundstück in der Pfortenstraße abgestellt und angeschlossen. Am Montag bemerkten die Eigentümer schließlich den Diebstahl des Rades und informierten am Dienstag die Polizei. Jetzt werden Zeugen gesucht, die Hinweise zum Verbleib des Mountainbikes liefern können. Informationen nehmen die Ermittler der Landespolizeiinspektion Saalfeld unter der Telefonnummer 03671/560 entgegen.

