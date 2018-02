LPI-SLF: Rauchmelder verhindern Schlimmeres

Rudolstadt (ots) - Schlimmeres konnten Rauchmelder am frühen Mittwochmorgen bei einem Schwelbrand in einem Wohnhaus in Pflanzwirbach verhindern. Die Melder lösten gegen 05.00 Uhr Alarm aus, nachdem es wegen eines Schwelbrandes in einem Stromverteilerkasten des Gebäudes zu einer deutlichen Rauchentwicklung kam. So wurde der Eigentümer rechtzeitig geweckt und konnte die Feuerwehr informieren. Der Brand wurde im Anschluss schnell gelöscht und so entstanden nur geringe Sachschäden. Personen wurden nach jetzigen Informationen der Polizei zum Glück nicht verletzt.

