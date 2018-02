LPI-SLF: Kind verletzt bei Verkehrsunfall

Schmieritz (ots) - Am 27.02.2018 gegen 17:00 Uhr befuhr eine 33- jährige mit ihrem BMW die Ortsstraße in Weltwitz aus Richtung Neustadt/ Orla kommend. Auf Höhe der Einmündung zur Kirche missachtete die 33- jährige ein 8- jähriges Kind, welches mit dem Fahrrad aus Richtung Kirche gefahren kam. Durch den Zusammenprall schlug das Kind mit dem Fahrradhelm auf die Motorhaube des BMW auf und fiel anschließend auf die Fahrbahn. Dabei verletzte sich das Kind leicht und musste zur ambulanten Behandlung mit dem RTW in das Krankenhaus nach Gera verbracht werden. Das Fahrrad des Kinds blieb intakt. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Am BMW entstand ein Schaden von ca. 1500,- EUR.

Rückfragen bitte an:



Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Saalfeld

Polizeiinspektion Saale-Orla

Telefon: 03663 431 0

E-Mail: pi.saale-orla@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell