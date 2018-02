LPI-SLF: Unachtsamer Umgang mit Kaminasche

Peuschen (ots) - Gegen 13:00 Uhr brachte ein 62- jähriger Hauseigentümer seine Kaminasche aus dem Haus und füllte diese in eine Plastikmülltonne. Die nicht vollständig abgekühlte Asche entzündete nach und nach die Plastiktonne. Anschließend griff das Feuer auf das nebenan lagernde Brennholz über. Der dort abgestellte Holzspalter wurde durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Gegen 18:00 Uhr bemerkte ein aufmerksamer Nachbar den Brand, alarmierte die Feuerwehr und fing an mit weiteren Ersthelfern das Feuer zu bekämpfen. So konnte ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus verhindert werden. Die hinzukommenden Feuerwehren konnten schließlich den Brand löschen. Es entstand ein Sachschaden von ca. 10.000,- EUR. Personen wurden nicht verletzt.

